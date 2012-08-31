Сотовые операторы намерены оснастить транспорт системой Wi-Fi

31 августа 2012, 09:27
Крупнейшие в России сотовые операторы "МегаФон", "Билайн" и МТС намерены участвовать в проектах по оснащению сетями Wi-Fi городского общественного транспорта.
Поставщика услуг связи с помощью тендера выберет московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Столичные власти заинтересованы в развитии подобных проектов. Предполагается, что к 2014 году в Москве появятся новые низкопольные трамваи, оборудованных терминалами Wi-Fi.
"Для транспортных компаний - это повышение комфортности и популяризация поездок на общественном транспорте, в первую очередь среди молодежи. При этом сами они могут и платить оператору за оборудование и трафик - такой опыт у нас также есть в ряде регионов", - заявила пресс-секретарь "Вымпелкома" Анна Айбашева.
Так, например, компания МТС совместно с департаментом информационных технологий и департаментом транспорта запустила пилотный проект по Wi-Fi в Московском метрополитене, передает РИА Новости.
Согласно подсчетам, пассажиры кольцевой линии метро с конца марта 2012 года подключались к интернету с помощью бесплатного Wi-Fi более 12 миллионов раз, а средняя длительность одной сессии достигала 10 минут.
Отметим, операторы "большой тройки" не первый год оснащают интернетом различные общественные места Москвы.
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