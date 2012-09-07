В Москве появилась интерактивная карта общественных туалетов

Для удобства москвичей и гостей города создана интерактивная карта общественных туалетов, которая опубликована на портале столичного департамента ЖКХ и благоустройства.

С помощью сервиса можно не только узнать местоположение ближайшего общественного туалета, но и график его работы, сообщает РИА Новости.

Кроме бесплатных туалетов на карту нанесены сотни платных, расположенных в городских в кафе, ресторанах, торговых центрах.

Пользоваться картой довольно просто.Требуется лишь ввести в строке поиска нужный адрес или название станции метро. Далее на экране появится информация о том, есть ли искомый объект на указанной территории. Радиус поиска можно задавать и регулировать самостоятельно.

Кроме того, сервис предоставляет специальную информацию о местах размещения общественных туалетов для инвалидов.