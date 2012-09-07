07 сентября 2012, 13:14Технологии
В Москве появилась интерактивная карта общественных туалетов
Для удобства москвичей и гостей города создана интерактивная карта общественных туалетов, которая опубликована на портале столичного департамента ЖКХ и благоустройства.
С помощью сервиса можно не только узнать местоположение ближайшего общественного туалета, но и график его работы, сообщает РИА Новости.
Кроме бесплатных туалетов на карту нанесены сотни платных, расположенных в городских в кафе, ресторанах, торговых центрах.
Пользоваться картой довольно просто.Требуется лишь ввести в строке поиска нужный адрес или название станции метро. Далее на экране появится информация о том, есть ли искомый объект на указанной территории. Радиус поиска можно задавать и регулировать самостоятельно.
Кроме того, сервис предоставляет специальную информацию о местах размещения общественных туалетов для инвалидов.