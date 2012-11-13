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Новости

13 ноября 2012, 12:44

Происшествия

Американца и серба ограбили в центре Москвы

Ночью 12 ноября в центре Москвы трое неизвестных напали на 43-летнего гражданина США и 23-летнего приезжего из Сербии. Инцидент произошел во Вспольном переулке. Преступники избили иностранцев и отобрали у них ноутбук, планшетный компьютер и 50 тысяч рублей.

После ограбления злоумышленники скрылись. Жертвы преступления обратились с заявлением в полицию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские разыскивают нападавших.

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