03 сентября 2013, 14:28

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин продлит контракт с клубом на 3 года

Столичный "Локомотив" договорился с защитником клуба Романом Шишкиным о подписании нового контракта. Соглашение будет действовать до мая 2016 года.

Условия нового контракта уже согласованы сторонами и в ближайшее время контракт будет подписан, сообщает "Р-Спорт".

Предыдущий контракт Шишкина с "Локомотивом" истекал в 2014 году.

Отметим, что защитник перешел к "железнодорожникам" в 2010 году из "Спартака".

