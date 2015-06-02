Жители Бескудниковского района сыграют во дворах в городки

Жители Бескудниковского района Северного округа в рамках проекта "Активный гражданин" проголосовали за организацию летних секций городошного спорта. Такая инициатива нашла одобрение у 85 процентов участников опроса, 15 процентов респондентов считают, что такие секции не нужны.

Как сообщает сайт префектуры САО, все желающие смогут поиграть в городки совершенно бесплатно. О правилах игры участникам расскажут спортивные инструкторы досугового центра "Исток".

Занятия будут проводить на дворовых площадках на Бескудниковском бульваре (дом 48, корпус 7; дом 46; дом 29) и на Дубнинской улице (дом 46 и дом 37, корпус 1). Подробнее о работе секций можно узнать на сайте управы района в разделе "Спорт".