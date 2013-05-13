В Зеленограде закрыта нелегальная букмекерская контора

Зеленоградские полицейские в результате рейда обнаружили нелегальную букмекерскую контору.

Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, у заведения не было лицензии на организацию азартных игр, поэтому его деятельность была прекращена, а оборудование изъято.

Кроме того, в результате профилактических мероприятий в Зеленограде было закрыто еще три нелегальных игорных заведения, составлены административные протоколы по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".