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21 февраля 2013, 16:37

Происшествия

Мужчина, обливший иконы в храме Христа Спасителя, признан вменяемым

Эксперты института имени Сербского признали вменяемым мужчину, который облил чернилами иконы в храме Христа Спасителя. 62-летний житель Санкт-Петербурга Юрий Пиотровский в настоящее время находится под стражей.

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Напомним, 16 сентября подозреваемый зашел в здание храма, подошел к иконостасу, достал из карманов две пластиковые бутылки с черной жидкостью и выплеснул ее на иконы. Мужчина сразу был задержан, так же выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В отношении Пиотровского было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Расследование продолжается.

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