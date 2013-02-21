Мужчина, обливший иконы в храме Христа Спасителя, признан вменяемым

Эксперты института имени Сербского признали вменяемым мужчину, который облил чернилами иконы в храме Христа Спасителя. 62-летний житель Санкт-Петербурга Юрий Пиотровский в настоящее время находится под стражей.

Напомним, 16 сентября подозреваемый зашел в здание храма, подошел к иконостасу, достал из карманов две пластиковые бутылки с черной жидкостью и выплеснул ее на иконы. Мужчина сразу был задержан, так же выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В отношении Пиотровского было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Расследование продолжается.