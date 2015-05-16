16 мая 2015, 14:05Культура
Художники собрались на Красной площади в рамках арт-фестиваля
Десятки художников собрались на Красной площади, чтобы запечатлеть на холстах и бумаге Покровский Собор (храм Василия Блаженного), сообщает телеканал "Москва 24".
Одну из главных достопримечательностей России изображали в рамках 5-го арт-фестиваля "Рисуем Покровский Собор".
В конкурсе мог поучаствовать любой, не зависимо от возраста и художественных навыков. Всего было пять групп: 0–6 лет, 7–10 лет, 11–15 лет, 16–99 лет и профессионалы. В каждой из них были выбраны несколько победителей ,всего вручили 32 приза.