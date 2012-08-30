"Динамо" обыграло "Спартак" в столичном хоккейном дерби

В столичном дерби первого тура Кубка мэра Москвы "Динамо" одержало победу над "Спартаком" со счетом 4:2. Матч состоялся 29 августа на арене "Мегаспорт".

Победу "бело-голубые" вырвали, уступая по ходу встречи - 1:2. Особенно удачным получился для динамовцев второй период, когда в воротах "красно-белых" побывали две шайбы, сообщает sports.ru.

После первого тура "Динамо" и ЦСКА возглавляют турнирную таблицу с тремя очками, а "Спартак" занимает последнее место.

Сегодня состоятся две игры в рамках турнира: "Динамо" в 15:00 встретится с подмосковным "Витязем", а "Спартак" в 19:00 попытается сломить сопротивление ЦСКА.