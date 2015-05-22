Решение о наказании сборной России по хоккею примут в июне

Решение о наказании российской хоккейной сборной станет известно в июне, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент с уходом со льда во время исполнения гимна канадцев рассмотрит дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея. Об этом заявил президент организации Рене Фазель. Ранее он обвинил в случившемся главного тренера нашей команды Олега Знарка и генерального менеджера российской сборной Андрея Сафронова. В ответ на это капитан россиян Илья Ковальчук заявил, что никакого демарша спортсменов не было.