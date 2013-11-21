Российская "молодежка" проиграла второй матч сборной лиги Квебека

Молодежная сборная России по хоккею проиграла второй матч Суперсерии с канадцами. Российская команда уступила сборной лиги Квебека (QMJHL) со счетом 3:4.

У россиян забитыми шайбами отметились Марк Скутар, Игорь Руденков и Иван Барбашев. В составе канадской команды отличились Одетт, Манта, Клаппертон и Дуклер, забивший победный гол.

Напомним, что в первом матче Суперсерии подопечные Михаила Варнакова проиграли юниорам из лиги Квебека со счетом 3:2.

Следующие два матча сборная России сыграет с представителями хоккейной лиги Онтарио (OHL). Игры пройдут 22 и 25 ноября.