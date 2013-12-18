Нападающий Егор Дугин продолжит карьеру в московском "Динамо"

Хоккеист челябинского "Трактора" Егор Дугин продолжит карьеру в московском "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что за 23-летнего нападающего челябинцы получат денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Дугин провел 26 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 1 голевую передачу. Помимо "Трактора" форвард также выступал за челябинский "Мечел" и белорусский "Металлург".