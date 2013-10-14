Форма поиска по сайту

14 октября 2013, 19:21

Спорт

"Динамо" на выезде обыграло "Югру" - 4:1

Хоккеисты столичного "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграли ханты-мансийскую "Югру". Игра завершилась со счетом 4:1.

Первую шайбу забросил Андрей Шефер из "Югры". Остальные голы в матче были на счету москвичей. В составе "Динамо" отличились Юрий Бабенко, Алексей Сопин, Константин Глазачев и Лео Комаров.

Победив на выезде, столичный клуб сумел обогнать петербургский СКА и выйти на первое место в Западной конференции. Правда "армейцы" сыграли на матч меньше.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей Динамо КХЛ

