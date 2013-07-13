Торчетти стал новым тренером хоккейного клуба ЦСКА

Американский тренер Джон Торчетти подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Специалист, в последнее время работавший главным тренером клуба АХЛ HoustonAeros, возглавит первую команду.

Старшим тренером ЦСКА назначен Вячеслав Буцаев, также в тренерский штаб армейцев войдут Сергей Зубов, чьей специализацией будет работа с игроками оборонительной линии, американский специалист Даниэль Брукс, и финн Яри Каарела, который будет отвечать за работу с вратарями команды.

В ближайшее время Торчетти и Брукс прибудут в Москву и приступят к исполнению своих обязанностей.