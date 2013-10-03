"Витязь" переиграл "Северсталь" в рамках чемпионата КХЛ со счетом 3:1

Хоккеисты подольского "Витязя" в четверг обыграли череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

В составе победителей дубль оформил Логан Пайетт (43-я и 48-я минуты), автором еще одной шайбы стал Максим Афиногенов (59, в пустые ворота). У "Северстали" гол забил Николай Казаковцев (11), сообщает агентство Р-Спорт.

На момент игры в Подольске у обеих команд было по 13 очков при отставании от зоны плей-офф в пять баллов.

В следующем матче "Витязь" сыграет в гостях с "Барысом" (Астана) 8 октября, а "Северсталь" 7-го ранее примет "Сибирь" (Новосибирск).