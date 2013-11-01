Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 22:15

Хоккеисты "Спартака" одержали победу над хабаровским "Амуром"

Победу в хоккейном матче "Спартак" - "Амур" одержали хозяева - московский клуб. Встреча, которая прошла в пятницу, 1 ноября, в ледовом дворце "Сокольники", завершилась со счетом 1:0.

Единственная забитая в матче шайба влетела в ворота хабаровского клуба на 47-й минуте игры. Ее забросил нападающий "Спартака" Виктор Бобров.

Следующий матч "Спартак" проведет 13 ноября против "Салавата Юлаева". "Амур" в этот же день сразится с нижегородским "Торпедо".

