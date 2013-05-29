Форма поиска по сайту

29 мая 2013, 23:42

Спорт

В Москве пройдет конкурс красоты "Леди Хоккей"

30 мая в Москве состоится презентация конкурса красоты мам юных хоккеистов "Леди Хоккей". В программе мероприятия - показательное дефиле участниц конкурса и концертная программа.

К участию в конкурсе допускаются только мамы молодых хоккеистов. Председателем оргкомитета "Леди Хоккей" является руководитель ДЮСШ "Хоккей Москвы", известный в прошлом хоккеист Александр Кожевников.

В мероприятии примут участие известные хоккеисты и деятели культуры.

Конкурс будет проходить по адресу: улица Садовническая, дом 84, строение 3/7. Начало - в 17.00.

