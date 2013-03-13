В Филях пройдут народные гуляния "Широкая масленица"

В ПКиО "Фили" 17 марта с 12.00 до 15.00 пройдут народные гуляния "Широкая масленица". Гости смогут прокатиться на санях, стать участниками старинных русских игр "Бояре" и "Ручеек", попробовать силы в перетягивании каната.

Кроме того, состоится театрализованное представление с участием ансамблей "Колокола России", "Красная горка", GIPSY, "Вольница", театра кукол "Фарс", шоу-группы "Крапива", цирковой группы "Мозаика".

Будут показаны традиции и обряды празднования масленичной недели на Руси: 1-й день – "Встреча" - приветствие русской народной широкой Масленицы; 2-й день – "Заигрыши", смотрины; 3-й день – "Лакомка", особое внимание уделяется детям; 4-й день – "Разгульный четверток" - различные потехи; 5-й день – "Тещины вечерки", зять выказывает уважение теще; 6-й день – "Золовкины посиделки", основной мотив которых "девчачий день"; 7-й день – "Прощеное воскресение".

Также посетители смогут поесть горячих блинов, выбрав начинку по вкусу.

В заключительной части праздника пройдет грандиозное шествие всех гостей под финальную обрядовую песню. Кульминацией станет сжигание чучела Масленицы.

Финальную часть гуляний можно будет увидеть в прямом эфире канала "Москва 24".