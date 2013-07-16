Грузовик со щебнем врезался в автобус в Тверской области

В Тверской области на трассе "Россия" грузовик, груженный щебнем, врезался в пассажирский автобус "ЛиАЗ". Один человек получил травмы.

Как сообщает "Интерфакс", ДТП произошло на 170-м километре трассы М-10. Автобус затормозил перед остановившимся на трассе автомобилем, и его "догнал" следовавший сзади большегруз. В аварии пострадала 78-летняя пенсионерка.

Похожая авария произошла под Подольском 13 июля: там "КамАЗ" протаранил пассажирский автобус, фактически "разрезав" его пополам. Погибли 18 человек, ранения получили более 50. В больнице остаются 30 пострадавших, 12 из них в тяжелом состоянии.