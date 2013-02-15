В Москве из грузовика украли 25 тонн мороженой рыбы

Столичные полицейские разыскивают злоумышленников, ограбивших фуру на западе города.

Грузовик стоял у дома номер 4 по улице Генерала Дорохова. Воры вынесли из него 25 тонн мороженой рыбы. Сумма ущерба от преступления составила около 3,7 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, накануне из припаркованного в Лыковском проезде грузовика была украдена партия виски одного из известных брендов на общую сумму 3,3 миллиона рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

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