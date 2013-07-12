Электричку, следующую по маршруту Москва-Монино, украсили граффити

Цветная электричка ушла с маршрута Москва-Монино. Наши телезрители сняли на видео поезд, раскрашенный любителями граффити. Художники краски не пожалели и нанесли ее даже окна.

Электричку уже сняли с рейса и отправили на чистку в депо. Несмотря на качественное исполнение, старания граффитистов являются вандализмом.

Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" в отношении подростков, раскрасивших электричку на станции Мичуринец. Поезд следовал из Лесного городка в Москву.

По некоторым данным, в акции участвовало около 100 человек. Уличные художники в вечернее время заблокировали стоп-кранами электричку, которая простояла на платформе почти 20 минут.

Нарушителям грозит штраф и возмещение затрат на покраску вагонов.

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