Власти Москвы планируют разместить детские сады в жилых домах

Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на разработку архитектурно-технических решений встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госсзакупок, победителю конкурса предстоит разработать 8 вариантов размещения детсадов в многоэтажках, в зависимости от количества групп и детей.

Самым маленьким должен стать садик на 35 мест, в котором будет 4 группы и универсальный зал, общая площадь около 800 квадратных метров. Самый большой детсад в 3 этажа, площадью 2,6 тысяч квадратных метров, должен принимать 150 детей.

К каждому из вариантов необходимо проработать схемы планировки участка с проездами, его озеленение и благоустройство. Необходимо также обеспечить возможность отдыхать на свежем воздухе и посещать занятия детям-инвалидам.

Кроме того, рядом со встроенным детским садом должны появиться навесы и спортивные площадки, а территорию необходимо оградить забором.

При этом архитектурно-планировочные решения должны соответствовать современным техническим требованиям, принципам зонирования, нормам СанПиН и быть энергоэффективными.

Начальная цена контракта составляет 14,4 миллиона рублей. Рассмотрение заявок и подведение итогов состоится 26 октября.

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