Эксперты и госзаказчики обсудят новый закон о госзакупках

Во вторник, 21 мая, эксперты, госзаказчики и участники размещения заказа для государственных и муниципальных нужд обсудят новый закон о госзакупках от 05.04.2013 №44-ФЗ. Столичный департамент по конкурентной политике проводит семинар "Основные положения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Свои доклады на семинаре представят директор Института госзакупок Андрей Храмкин и исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация институтов закупок" Георгий Сухадольский, а также представители тендерного комитета и Главного контрольного управления города Москвы.

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Кроме того, департамент Москвы по конкурентной политике приглашает к участию депутатов городской думы и представителей госзаказчиков и организаций-участников размещения заказа для государственных и муниципальных нужд.

Семинар пройдет в Центральном доме предпринимателя на Покровке.

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