Москва сэкономила на госзаказе более 20 миллиардов рублей

За счет контрольных мероприятий в сфере размещения госзаказа издержки бюджета Москвы за 9 месяцев уменьшились более чем на 48 миллиардов рублей, сообщает Главное контрольное управление Москвы.

В частности, более 20 миллиардов сэкономлено в результате проверки обоснованности размещения заказа и формирования расчета цены контрактов.

116 миллионов рублей власти сэкономили при рассмотрении обращений о заключении контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Еще 9 миллионов рублей сэкономлены при контроле исполнения контрактов.

Вместе с тем работа в сфере снижения издержек бюджета еще не завершена. По словам руководителя контрольного управления Марины Оглоблиной, представленные цифры являются предварительными.