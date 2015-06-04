Новая площадка для обсуждения госзакупок открылась на ВДНХ

Москвичи и профессиональные эксперты смогут обсуждать планируемые госзакупки на "Бирже торгов", открытой в павильоне № 14 ВДНХ в рамках проекта "Информационный город". Об этом рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, сообщает пресс-служба департамента.

Высказать свое мнение можно будет не только в ходе публичного обсуждения, но и на специальных интернет-ресурсах, где размещается информация о закупках. Поучаствовать в публичной дискуссии может любой желающий.

По мнению Геннадия Дегтева, совмещение онлайн- и офлайн-форматов обсуждения будет способствовать развитию общественного контроля. "В первом раунде обсуждения на "Бирже торгов" примут участие заказчики, оказавшиеся в зоне внимания общественных организаций с некорректными условиями конкурсных процедур. Им предстоит дать исчерпывающую информацию о планируемых закупках и необходимые пояснения, сделав при этом акцент на том, какие эффекты получит город благодаря исполнению контракта", – подчеркнул глава департамента.

Он также отметил, что публичное представление закупок на "Бирже торгов" будет интересно не только общественным организациям и гражданам, но и потенциальным поставщикам.

Одно из первых общественных обсуждений на новой площадке пройдет 5 июня. Начало в 10.30.

Сотрудники департамента новых территорий Дмитрий Гизетдинов, Владимир Ромашов, Жанна Максимова расскажут, для чего возводятся три пешеходных перехода через дорогу от Боровского до Киевского шоссе и далее до деревни Ботаково. Представители ГБУ "Автомобильные дороги" сообщат о предстоящей поставке бордюров.

В обсуждении примут участие заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального-хозяйства и благоустройства Москвы Алексей Мельков и заместители руководителя "Автомобильных дорог" Алексей Елисеев и Эльмира Султанова.

В качестве экспертов выступят представители Общественного совета по развитию конкуренции, общественных организаций и бизнес-сообществ.