04 марта 2013
Молодой человек выбросился из окна гостиницы "Космос"
Полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека, упавшего с высоты 25-го этажа гостиницы "Космос" на проспекте Мира. Его тело было обнаружено в минувшее воскресенье около пяти утра.
По предварительным данным, 18-летний юноша выпрыгнул из окна зала ресторана "Планета Космос", расположенного на 25-м этаже гостиницы, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
