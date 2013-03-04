Форма поиска по сайту

04 марта 2013, 09:35

Туризм

Молодой человек выбросился из окна гостиницы "Космос"

Полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека, упавшего с высоты 25-го этажа гостиницы "Космос" на проспекте Мира. Его тело было обнаружено в минувшее воскресенье около пяти утра.

По предварительным данным, 18-летний юноша выпрыгнул из окна зала ресторана "Планета Космос", расположенного на 25-м этаже гостиницы, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

