Народный артист СССР Лев Дуров госпитализирован в Боткинскую больницу

Народный артист СССР Лев Дуров попал сегодня в реанимацию. 81-летний актер упал у себя в квартире и получил серьезную травму - перелом шейки бедра.

В настоящее время врачи готовят его к сложной операции. Она состоится в конце недели.

Отметим, в пожилом возрасте такой перелом может стать приговором. У людей после шестидесяти лет кости срастаются тяжело, так что Дуров может остаться инвалидом.

Лев Дуров снялся десятках фильмов, в том числе, "Д'Артаньян и три мушкетера", "Не бойся, я с тобой" и "Джек Восьмеркин - американец".