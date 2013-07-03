В Подмосковье заработала "горячая линия" по вопросам ЖКХ

2 июля в Доме правительства Подмосковья подписано соглашение о запуске единой "горячей линии" Московской области.

Теперь по телефону граждане смогут узнать о своих правах и сообщить о нарушениях в сфере тарифов ЖКХ и коммунального обслуживания.

Соглашение заключено между "Государственной жилищной инспекцией Московской области" областным комитетом по тарифам и ценам, региональным отделением Роспотребнадзора и областным министерством ЖКХ.