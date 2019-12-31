Спектакли 25 театральных коллективов покажут на праздничной Тверской

Фото: портал мэра и правительств Москвы

Московский Год театра завершится на Тверской улице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В центре столицы выступят 25 театральных коллективов.

"Московская программа Года театра завершится большим праздником с участием 25 театральных коллективов из России, Великобритании, Германии и Италии. Во время новогодних гуляний на Тверской улице они покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок", – рассказала заместитель мэра Москвы, председатель оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

Важной частью праздника станут выступления уличных театров, это специальный проект национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

31 декабря спектакли стартуют в 17:00 и продлятся до полуночи. 1 января они начнутся пораньше – с 14:00 до 21:00. С 2 по 4 января представления будут показывать с 13:00 до 21:00, а 5 января – с 15:00 до 18:30.

Начинаться постановки будут каждые 30 минут, сменяя друг друга. Многие из них посвятили главной теме фестиваля "Путешествие в Рождество" – космосу.

В праздники гостей Тверской улицы ждет встреча с волшебными существами, прилетевшими на Землю с другой планеты. Они будут внезапно появляться среди людей, фотографироваться, водить хороводы и внезапно исчезать. Такая идея принадлежит артистам московского творческого объединения "Дримтим".

Петербургский уличный театр "АспектР" подготовил перформанс-шествие Cosmo. Это история про доброжелательных инопланетных персонажей, которые видят улицы по-своему и могут показать гостям то, чего они прежде не замечали.

Театр "Паранорма" из Краснодара покажет спектакль "Жизнь в космосе". Московский театр "Яркие люди" проведет шествие "Звездные дивы" – на улицу выйдут огромные куклы в костюмах с космическими пейзажами.

Спектакль о звездах, людях и разных эпохах покажет театральная лаборатория Яны Туминой из Санкт-Петербурга. Ее постановка называется Astrum Natale.

Московский театр клоунады "Высокие братья" представит интерактивное шоу "Спит под снегом карусель". Зрителей ждут мастер-класс по жонглированию, трюки и история любви.

Театр The Show Globe из Великобритании покажет сказочный спектакль о Снежной королеве под названием "Снежный шар". Также из Британии приехали новогодние пингвины уличного театра Creature Encounter.

Немецкий театр Steltzen Art привез представления Night of Light и Future Voyageurs.

Итальянский театр Cardinali Group устроит парад на ходулях в костюмах ручной работы с яркими воздушными шарами – это зимняя версия шоу Le Montgolfiere.

Артисты театра "ЧерноеНЕБОбелое" поставят на специальной сцене "Космическое путешествие Снежной королевы". Также покажут спектакль "Принцессы приглашают на бал", который объединит в себе фрагменты из "Спящей красавицы", "Лебединого озера", "Золушки" и "Щелкунчика" под музыку П. И. Чайковского. Космическую ж тему продолжит труппа "Рупор".

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие смогут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.

Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.

Во время новогодних праздников будет работать также множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.

