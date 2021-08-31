Площадки ярмарки "Лето в городе" в Москве посетили более 500 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гастрономические ярмарки "Лето в городе" в Москве посетили более полумиллиона человек. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В течение месяца, с 29 июля по 29 августа, на 19 столичных площадках работали 142 ресторанных и торговых шале, где все желающие могли попробовать и купить оригинальные блюда разных кухонь мира и отведать необычные десерты", – говорится в сообщении.

К примеру, гостям предлагали попробовать сорбеты с пряностями без сахара, пломбир со вкусом сицилийской фисташки и многое другое.

Ранее сообщалось, что столицу украсят десятки тематических площадок в рамках фестиваля "Цветочный джем", дизайнерские сады появятся на главных гастрономических ярмарках города.

В этом году фестиваль начнется 1 сентября и продлится до 1 октября. Он будет проходить с ограничениями, связанными с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.