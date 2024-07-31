Более 3,5 тыс планов под возведение соцобъектов выдано в Москве с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москомархитектура выдала более 3,5 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под строительство соцобъектов с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на возведение детских садов, школ, медучреждений и объектов спорта было получено 3 411 документов, еще 269 – на культурные центры.

В прошлом году за аналогичный период комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы утвердил 2 446 планов. Рекордсменом стала услуга по оформлению документов на возведение детсадов и школ – более 700 обращений.

"Более 400 раз воспользовались столичным порталом mos.ru c целью утверждения решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. И около 300 обращений пришлись на возведение сооружений для занятия спортом на открытом воздухе", – уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее в ТиНАО ввели в эксплуатацию школу в составе ЖК "Бунинские луга" в Коммунарке по адресу проспект Куприна, дом 24, строение 4. Площадь образовательного учреждения – 28 тысяч квадратных метров. Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи учащихся. Свои двери для детей школа откроет в День знаний, 1 сентября.

