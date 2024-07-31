Для форума-фестиваля "Москва 2030" подготовили экологическую программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили для гостей мероприятия большую программу лекций, мастер-классов и литературных чтений, посвященных экологии. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлию Урожаеву.

"Мы расскажем нашим гостям о диких растениях и животных, которые живут рядом с нами в городе <...> Приглашаем всех присоединиться к интересным и познавательным мероприятиям", – добавила она

На площадке фестиваля в спортивном комплексе "Лужники" гости узнают не только о флоре и фауне города и четырех особо охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы, включая парк "Кузьминки", Битцевский лес, Измайловский парк и Лосиный Остров, но и о контроле качества воздуха и новых междисциплинарных подходах в экологии.

Так, инсталляции в виде силуэтов животных покажут обитающих в Москве зверей, а образовательные кубы интерактивно расскажут об истории, растениях и животных ООПТ.

Кроме того, москвичи и гости города побывают в хранилище библиотеки растений, копия которой будет доступна и в парке искусств "Музеон". Клумбу выполнили в виде библиотечной картотеки, где в ящиках вместо карточек находятся различные краснокнижные растения.



В рамках лекций и мастер-классов в "Лужниках" и "Зарядье" горожанам расскажут, как книги учат беречь природу с детства, как принять участие в составлении атласа флоры Москвы, зачем известному писателю потребовалась экспедиция в заповедники и на Байкал, и что такое экологичная мода.

Ранее стало известно, что в рамках "Территории будущего. Москва 2030" откроется павильон "Экономика Москвы". Его разместят в "Лужниках", где любой человек сможет узнать масштабы городской экономики, поиграть в интерактивные игры и викторины.

