Новая дорога через железнодорожные пути МЦД-1 свяжет три столичных района – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Прямая транспортная связь между районами Бескудниковским, Отрадное и Восточное Дегунино будет обеспечена благодаря дороге через железнодорожные пути МЦД-1. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Автомобильная дорога обеспечит поперечную связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе и, соответственно, двумя округами столицы – Северным и Северо-Восточным. В настоящее время ведутся работы по возведению очистного сооружения и земляные работы для строительства автомобильной дороги", – рассказал Бочкарев.

Он добавил, что компания ОАО "РЖД" занимается установкой искусственного сооружения над будущей проезжей частью, а сам проект должен быть полностью завершен в этом году.

"В рамках данного проекта будет построен участок проектируемого проезда 2236 от Дубнинской улицы до проектируемого проезда 2176 длиною 415 метров, а также реконструирован участок улицы Хачатуряна протяженностью 615 метров. Кроме того, будет смонтировано локальное очистное сооружение и переложены инженерные сети" , – рассказал руководитель столичного Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Бочкарев подчеркнул, что строительство новых путепроводов или реконструкция уже существующей дорожной сети помогает улучшить связь между районами столицы, а работа по развитию инфраструктуры проводится по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы появится новая улично-дорожная сеть. Участок строительства расположен около пересечения проектируемых проездов № 1074 и 1077.

Здесь будут оборудованы проезды, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, специалисты установят четыре светофора и проведут работы по переустройству инженерных сетей.



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