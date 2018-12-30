Московский зоопарк проведет мастер-класс с подарками

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Московском зоопарке в рамках новогодней познавательной программы пройдет мастер-класс "Растения-хищники". Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает Агентство "Москва".

Согласно конкурсной документации, каждому участнику мастер-класса полагается растение в подарок. В зоопарке пройдет два четырехчасовых занятия. Дата и время проведения занятий пока неизвестны.

1 декабря главный российский Дед Мороз подарил Московскому зоопарку пару двухмесячных минипигов по имени Счастье и Радость. Выбор животных связан с наступающим годом свиньи.