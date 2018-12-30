Площадки запусков фейерверков будут под особым контролем

Сотрудникам МЧС поручено взять под особый контроль все столичные площадки запуска фейерверков, передает Агентство "Москва".
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, определены 92 спецплощадки для запуска пиротехники. На 31 из них будут показаны пиротехнические шоу.
Бирюков отметил, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в столице сформирована группировка сил и средств в составе более 500 единиц пожарно-спасательной техники, 10 вертолетов и более полутора тысяч человек личного состава.
Ранее москвичей призвали не запускать пиротехнику с балконов и из окон, а также не приносить ее в места массовых гуляний.
При покупке специалисты призывают обращать особое внимание на целостность упаковки салютов. Важно, чтобы на ней не было видимых повреждений. У продавца следует требовать сертификат соответствия на изделие, на нем еще должен быть указан перевод на русском языке.
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