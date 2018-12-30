Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы

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Все службы городского хозяйства перейдут на усиленный, круглосуточный режим работы с 30 декабря. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам. Сергей Собянин поручил коммунальщикам обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения столицы, а также создать комфортные и безопасные условия для отдыха москвичей в праздники. Службы комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно, уточнил Бирюков.

"Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в жилом фонде, на тепловых, электрических, газовых и других сетях может быть привлечено 1290 бригад", − рассказал заммэра. Он добавил, что 92 площадки для запуска фейерверков возьмут под особый контроль сотрудники полиции и МЧС. "Кроме того, пиротехнические шоу пройдут на 31 городской площадке", − напомнил Бирюков.

Для ликвидации последствий возможных ЧС в Москве будут действовать более 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, а также десять вертолетов и свыше 1,6 тысячи спасателей, подчеркнул заммэра. Он отметил, что, помимо этого, городские коммунальные службы будут контролировать уборку и вывоз мусора с территории праздничных ярмарок и мест народных гуляний.