30 октября, 17:40События
Москва онлайн покажет промывку Триумфальной арки перед наступлением зимних холодов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
31 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за промывкой Триумфальной арки перед началом зимнего периода.
Прокомментирует работу специалистов начальник смены участка ГБУ "Гормост" Малютин Максим.
Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы.
Смотрите прямую трансляцию 31 октября в 23:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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