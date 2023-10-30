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30 октября, 17:40

События

Москва онлайн покажет промывку Триумфальной арки перед наступлением зимних холодов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

31 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за промывкой Триумфальной арки перед началом зимнего периода.

Прокомментирует работу специалистов начальник смены участка ГБУ "Гормост" Малютин Максим.

Более 1,1 тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы.

Смотрите прямую трансляцию 31 октября в 23:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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