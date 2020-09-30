Вокруг "Ямы" на Хохловской площади установили стеклянное ограждение

Видео: телеканал Москва 24
В Москве на Хохловской площади установили ограждение вокруг знаменитой "Ямы". Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Амфитеатр, который является местом притяжения горожан, теперь больше похож на музейный экспонат. Периметр всей территории ограждает забор из стекла и металла высотой чуть более метра.
Около года назад данное пространство заместитель начальника шестого отдела управления охраны общественного порядка столичного управления МВД Борис Бандура назвал главной язвой Москвы, где чаще всего распивают незаконно проданный алкоголь.
Тогда же в Басманной межрайонной прокуратуре предложили установить ограждения и камеры вокруг "Ямы".
По данным прокуратуры, с начала 2019 года за беспорядки в этом месте оштрафовали около 600 человек. Драки нередко возникали между посетителями и активистами за здоровый образ жизни, которые самовольно приходили разбираться с отдыхающими и пресекали публичное распитие алкоголя.
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