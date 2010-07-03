Больше аналогичных "Яме" культурных пространств может появиться в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве могут появиться новые общественные пространства вокруг объектов археологического наследия, таких как амфитеатр на Хохловской площади. Об этом заявил замруководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог города Леонид Кондрашев.

"Консервация объектов археологического наследия – это, естественно, процесс позитивный, и мы будет его продолжать. А то, что не в сфере сохранения культурного наследия, а в сфере общественных отношений есть какие-то перекосы – на них нужно смотреть объективно и прорабатывать вопрос, чтобы объект использовался с более эффективными культурными целями", – цитирует его Агентство "Москва".

"Будут открываться новые археологические объекты и там, где возможно, как на Хохловской площади, было сохранить кусок стены. Естественно, мы будем предпринимать усилия по консервации и думать над вариантами экспонирования", – подчеркнул Кондрашев.

По его словам, новые объекты будут доступны для общественной жизни по мере того, как будут проходить археологические изыскания.

"Сейчас... даже подлинные объекты, такие как музеефицированные остатки стены Белого города, у народа носят названия "Яма", и связано оно больше с алкоголизмом, чем с культурным наследием. В то же время если возьмем любой район Москвы, то буквально под нашими ногами кроется множество свидетельств настоящей и подлинной истории", – заявил главный археолог Москвы. Чтобы увидеть эту историю, нужна поддержка специалистов, заключил он.

В полиции "Яму" на Хохловской площади и парк "Горка" в Большом Спасоглинищевском переулке назвали главными язвами Москвы, в которых чаще всего распивают незаконно проданный алкоголь. Основная часть незаконного сбыта спиртного происходит ночью из-за того, что днем правоохранителям легче выявить такие правонарушения.

В Басманной межрайонной прокуратуре предлагали установить ограждения и камеры вокруг "Ямы". Для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских, а также нанять сотрудников ЧОП.