Столичные НКО воспользовались услугами коворкинг-центров свыше 5 тыс раз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные НКО с начала года воспользовались услугами коворкинг-центров свыше пяти тысяч раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, всего в городе насчитывается более шести тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они могут работать, проводить мероприятия, конференции, встречи, творческие занятия на 11 современных площадках.

"В Москве более шести тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются культурой и экологией, патриотическим воспитанием молодежи, защитой животных и еще множеством тем, важных для каждого жителя города. Мы стремимся к тому, чтобы у НКО было современное пространство, где будут рождаться и развиваться новые идеи", – рассказала Драгунова.

В материале говорится, что благотворительный фонд "Дари еду!" доставляет обеды тем, кто по состоянию здоровья не может готовить самостоятельно. Мероприятия фонда и встречи с волонтерами проходят в коворкинг-центре в СЗАО.

Благотворительный фонд "Почувствуй жизнь", который помогает детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребятам с особенностями здоровья получать образование, развивать бытовые и социальные навыки, проводил мероприятия на площадке коворкинг-центра в ТиНАО.

Организация "ЭКА! Зеленое движение России" объединяет защитников природы со всей страны. Организация уже более пяти лет сотрудничает с коворкинг-центром в ЮВАО.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала об образовательной программе "НКО Лаб". С открытия программы в 2016 году ее слушателями стали более 40 тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Задача данной образовательной программы – помочь авторам и участникам социально ориентированных проектов проходить профессиональное обучение. Участники осваивают тонкости правовых, организационных, финансовых и других аспектов деятельности НКО.

