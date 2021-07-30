Москва онлайн покажет шоу мотоциклистов почетного эскорта ФСО России

Фото: instagram.com/gonmuseum

1 августа ВДНХ отмечает 82-летие. По этому поводу Музей гаража особого назначения подготовил специальную развлекательную программу. В прямом эфире Москвы онлайн вы сможете увидеть показательные выступления и заезды мотоциклистов почетного эскорта ФСО России, а также послушать концерт президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля.

Смотрите прямую трансляцию 1 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.