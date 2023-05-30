Два комплекса с кафе и галереями построят на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

Инвестор возведет два многофункциональных комплекса на проспекте Андропова, там выделили 0,9 гектара земли. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"Для реализации масштабных инвестиционных проектов инвестору на пять лет предоставлено два земельных участка на проспекте Андропова около культурно-развлекательного кластера "Остров Мечты" и Южного речного вокзала. Он сможет возвести многофункциональные комплексы с магазинами, кафе, ресторанами и галереей современного искусства", – поделился он.

По словам Гамана, общая площадь объектов превысит 20 тысяч квадратных метров. Строительством займется компания Regions Development. Там рассказали, что новые комплексы дополнят сложившуюся в Нагатинской пойме городскую среду.

На территории района расположен крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты", концертный зал "Москва", ландшафтный парк площадью 44 гектара. Помимо этого, в скором времени в Нагатинской пойме приступят к строительству уличного парка развлечений.

Ранее сообщалось, что в Сосенском поселении началось строительство образовательного комплекса. Он появится в составе жилого комплекса "Прокшино". На данный момент ведутся мероприятия по устройству фундамента, работники приступили к прокладке инженерных сетей.