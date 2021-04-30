Портал "Музейная Москва онлайн" подготовил подборку экспонатов к 1 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Дня Весны и Труда "Музейная Москва онлайн" подготовила специальную подборку экспонатов, связанных с праздником. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

На портале регулярно обновляется список виртуальных выставок и музейных коллекций. На сегодняшний день в нем насчитывается более 640 экспозиций и свыше 76 тысяч экспонатов.

"Благодаря им пользователи Сети могут узнать, как отмечали 1 Мая в разное время. Например, как украшали Москву в 1930-е годы, как Великая Отечественная война сказалась на празднике и сколько трудящихся участвовало в демонстрациях на Красной площади в конце 1950-х", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В столичных музеях хранится огромное количество материалов, увековечивающих историю Первомая. Например, благодаря сохранившимся артефактам можно узнать, какими плакатами и флагами украшали улицы во время этого праздника ранее.

Музей Москвы хранит богатую коллекцию различных фотографий, в том числе сделанных во время первомайских демонстраций в конце 1950-х – начале 1960-х. Часть из снимков опубликована на портале "Музейная Москва онлайн" и находится в открытом доступе.

Также в собрании Музея Москвы хранится пропуск на Красную площадь, который действовал в День международной солидарности трудящихся в 1960 году. Он принадлежал советскому художнику Михаилу Ладуру.

Ранее стало известно, что Московский политехнический музей начал оцифровку своих экспонатов, в ближайшие пять лет в онлайн-формат планируют перевести свыше 2,5 тысячи предметов коллекции. Первые 50 уникальных экспонатов уже можно изучить на портале "Большой музей".