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15:38

Северо-Восточную хорду и Ярославское шоссе свяжет новая эстакада

город транспорт

15:38

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Фото: Москва 24

Северо-Восточную хорду (СВХ) с Ярославским шоссе будет связывать новая эстакада длиной около 700 метров. Она станет частью участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Эстакада будет служить съездом с хорды на шоссе. Она пройдет вдоль Ярославского направления Московской железной дороги и в итоге соединится с Ярославским шоссе при движении к МКАД", – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Эстакада будет в составе участка Северо-Восточной хорды, обеспечивающего дополнительную связь между Ярославским и Щелковским шоссе.

Здесь построят шесть полос движения основного хода, съезды транспортной развязки на разных уровнях хорды с Ярославским шоссе и эстакаду основного хода. Здесь также появится эстакада съезда в направлении проезда Серебрякова и улицы Летчика Бабушкина, левоповоротная эстакада съезда с Ярославского шоссе на СВХ в направлении Открытого шоссе, разворотный путепровод над проспектом Мира и железнодорожными путями, путепровод через пути по основному ходу хорды и две эстакады.

"Большая Москва": Северо-Восточная хорда

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Она будет соединять крупнейшие автомагистрали Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское. С хорды можно будет выехать на 15 крупных улиц. Она позволит транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, к платформам Савеловского и Казанского направлений.

Ранее сообщалось, что сейчас уже завершается строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Специалисты укладывают бортовой камень, обустраивают тротуары, благоустраивают территорию. Планируется закончить все работы и запустить движение транспорта уже к началу лета.

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город транспорт

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