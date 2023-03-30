Более миллиарда рублей получили предприятия Москвы на развитие экспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные компании с 2018 года получили от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства 1,3 миллиарда рублей займов на развитие экспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 миллиарда рублей. Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт", – рассказал он.

Отмечается, что полученные средства уже позволили столичным предприятиям увеличить экспорт продовольствия, медоборудования, косметики, огнеупорных материалов и роботизированных систем. Деньги компании также могут потратить на модернизацию и расширение производства, что создает новые рабочие места.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с начала текущего года займы от города получили три компании. их общая сумма составила примерно 500 миллионов рублей.

"Заем на 100 миллионов рублей на развитие экспорта получил производитель роботизированных комплексов, по 200 миллионов рублей – производители косметики и медоборудования", – заметил Овчинский.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что власти Москвы с марта 2022 года в рамках антикризисной программы поддержки предпринимательства одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей. Их получили 11 предприятий города.



Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!