Крокусы, ветреница лютиковая и волчье лыко расцветают в столице раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице начали появляться раннецветущие растения на несколько недель, а то и на месяц раньше положенного срока. Это может благотворно сказаться на популяции пчел, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
"Золотисто-желтые цветки ветреницы лютиковой, которые обычно появляются в конце апреля – в начале мая, уже замечены в Измайловском лесопарке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", – говорится в сообщении.
Также распустились белые, желтые и фиолетовые крокусы.
По мнению специалистов центра "Пчеловодство", раннее появление этих растений положительно отразится на популяции московских пчел, которые вылетели из ульев раньше обычного.
По информации пресс-службы, в Москве зацвели и кусты, в частности распустилось краснокнижное волчье лыко.
В воскресенье, 29 марта, воздух в столице прогрелся до 17,4 градуса. Таким образом, установлен новый температурный рекорд. Этот показатель войдет в историю метеорологических наблюдений как абсолютный рекорд тепла.
Кроме того, 28 марта в городе был установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднялась до +16,3 градуса. Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбитки термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.
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