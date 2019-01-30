Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:41

Малый Москворецкий мост капитально отремонтируют

город благоустройство

11:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikimedia.org/public domain

Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт Малого Москворецкого моста. По словам председателя комитета Валерия Леонова, работы займут восемь месяцев.

Малый Москворецкий мост построили 1937 году в рамках реализации генплана развития столицы, утвержденного двумя годами ранее. Чтобы он прослужил еще не одно десятилетие, запланирован целый комплекс ремонтно-восстановительных работ.

Специалисты очистят бетонные поверхности и арматуру. Кроме того, они восстановят геометрию разобранных участков и заметят мостовое полотно на тротуарах и дорожной части. Обновление ждет и перильное ограждение. Работы выполнят в четыре этапа с частичным закрытием движения.

"Предусмотрено устройство тактильных покрытий контрастного цвета по ходу движения, а также установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов", – уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Тем временем в центре Москвы идет капитальный ремонт Большого Москворецкого моста. Работы собираются завершить до конца года, что на шесть месяцев раньше запланированного срока.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика