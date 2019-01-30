Малый Москворецкий мост капитально отремонтируют

Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт Малого Москворецкого моста. По словам председателя комитета Валерия Леонова, работы займут восемь месяцев.
Малый Москворецкий мост построили 1937 году в рамках реализации генплана развития столицы, утвержденного двумя годами ранее. Чтобы он прослужил еще не одно десятилетие, запланирован целый комплекс ремонтно-восстановительных работ.
Специалисты очистят бетонные поверхности и арматуру. Кроме того, они восстановят геометрию разобранных участков и заметят мостовое полотно на тротуарах и дорожной части. Обновление ждет и перильное ограждение. Работы выполнят в четыре этапа с частичным закрытием движения.
"Предусмотрено устройство тактильных покрытий контрастного цвета по ходу движения, а также установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов", – уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Тем временем в центре Москвы идет капитальный ремонт Большого Москворецкого моста. Работы собираются завершить до конца года, что на шесть месяцев раньше запланированного срока.
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