Москва онлайн покажет шоу Анны Щербаковой на открытии катка на Северном речном вокзале

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой на открытии катка на Северном речном вокзале.

Площадь катка составит 570 квадратных метров, за сутки посетить его смогут около 600 человек. Площадка будет принимать гостей бесплатно, но по предварительной регистрации. Для удобства посетителей будут предусмотрены прокат коньков и теплая раздевалка.

Смотрите прямую трансляцию 30 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.