Москва онлайн покажет, как и где утилизируется собранный коммунальными службами снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как работает снегосплавный пункт, и узнать, что происходит со снегом, который ежедневно собирают коммунальные службы.

Из-за непогоды коммунальщики работают в усиленном режиме. Для уборки снега были привлечены еще около 10–12 тысяч сотрудников инженерных служб, таких как Мосгаз, Мосводоканал. Ожидается, что снег будет идти всю неделю.

Смотрите прямую трансляцию 30 ноября в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.