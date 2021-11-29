Москва онлайн покажет экскурсию на кондитерскую фабрику "Красный Октябрь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по кондитерской фабрике "Красный Октябрь" и узнать о создании сладких новогодних подарков. В ходе экскурсии мы прогуляемся по цеху, где специалисты расскажут о всех этапах приготовления конфет, истории фабрики и вкусовых предпочтениях детей и взрослых.

В роли гидов выступят:



руководитель спецпроектов департамента маркетинга холдинга "Объединенные кондитеры" Елена Бочарова;

начальник цеха фабрики "Красный Октябрь" Михаил Гузь;

мастер цеха фабрики "Красный Октябрь" Ольга Лавренова.

Фабрика была основана в 1849 году кондитером Теодором Фердинандом фон Эйнемом. После революции предприятие получило название "Красный Октябрь".

Одна из самых известных конфет фабрики – "Мишка косолапый". Рецепт был придуман в середине XIX века. Славу шоколадной конфете принесли запоминающийся фантик с медведями и начинка из миндального пралине между вафлями.

Еще одно популярное лакомство – шоколад "Аленка", который знаком каждому в нашей стране. Этот продукт полностью производится в Москве: от переработки какао-бобов и получения недезодорированного натурального масла какао до упаковки готового шоколада.

Смотрите трансляцию 30 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.